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Впервые Еврокомиссия представила оборонную стратегию с привлечением Украины
05.03.2024 15:58 Раиса Вовк

Впервые Еврокомиссия представила оборонную стратегию с привлечением Украины

Во вторник, 5 марта, Европейская комиссия представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию (EDIS) на уровне ЕС. Она предполагает, в частности, тесное привлечение Украины. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Стратегия определяет проблемы, с которыми сейчас сталкивается Европейская оборонная технологическая и промышленная база (EDTIB), а также возможности для полного использования ее потенциала и определяет направление развития на следующее десятилетие.

Европейская оборонно-промышленная стратегия предлагает комплекс мер, направленных на:

  •      поддержание более эффективного выражения коллективных оборонных потребностей государств-членов;
  •      обеспечение доступности всех оборонных продуктов с помощью более оперативной системы EDTIB при любых обстоятельствах и временных рамках;
  •      обеспечение, чтобы национальные бюджеты и бюджеты ЕС поддерживали необходимыми средствами адаптацию европейской оборонной промышленности к новому контексту безопасности;
  •      внедрение культуры оборонной готовности во все политики, в частности путем призыва к пересмотру кредитной политики Европейского инвестиционного банка в этом году;
  •      развитие более тесных связей с Украиной через ее участие в инициативах ЕС по поддержке оборонной промышленности и стимулированию сотрудничества между оборонной промышленностью ЕС и Украины;
  •      объединение с НАТО и стратегическими партнерами, единомышленниками и международными партнерами, а также более тесное сотрудничество с Украиной.
Стратегия устанавливает индикаторы, направленные на измерение прогресса государств-членов в достижении промышленной готовности.

Государствам-членам предлагается:
  • До 2030 года закупать как минимум 40% оборонного оборудования внутри кооперации;
  • Обеспечить, чтобы к 2030 году стоимость внутриевропейской оборонной торговли составляла не менее 35% стоимости оборонного рынка ЕС;
  • Достичь устойчивого прогресса в направлении закупок не менее 50% своего оборонного бюджета в пределах ЕС до 2030 года и 60% к 2035 году.
Напомним, Европейская комиссия предлагает Евросоюзу способы стимулировать свою оборонную промышленность, чтобы та могла перейти в "режим военной экономики" в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

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