



Впервые Еврокомиссия представила оборонную стратегию с привлечением Украины

Во вторник, 5 марта, Европейская комиссия представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию (EDIS) на уровне ЕС. Она предполагает, в частности, тесное привлечение Украины. Об этом сообщается на сайте комиссии.



Стратегия определяет проблемы, с которыми сейчас сталкивается Европейская оборонная технологическая и промышленная база (EDTIB), а также возможности для полного использования ее потенциала и определяет направление развития на следующее десятилетие.



Европейская оборонно-промышленная стратегия предлагает комплекс мер, направленных на:

поддержание более эффективного выражения коллективных оборонных потребностей государств-членов;

обеспечение доступности всех оборонных продуктов с помощью более оперативной системы EDTIB при любых обстоятельствах и временных рамках;

обеспечение, чтобы национальные бюджеты и бюджеты ЕС поддерживали необходимыми средствами адаптацию европейской оборонной промышленности к новому контексту безопасности;

внедрение культуры оборонной готовности во все политики, в частности путем призыва к пересмотру кредитной политики Европейского инвестиционного банка в этом году;

развитие более тесных связей с Украиной через ее участие в инициативах ЕС по поддержке оборонной промышленности и стимулированию сотрудничества между оборонной промышленностью ЕС и Украины;

объединение с НАТО и стратегическими партнерами, единомышленниками и международными партнерами, а также более тесное сотрудничество с Украиной.

До 2030 года закупать как минимум 40% оборонного оборудования внутри кооперации;

Обеспечить, чтобы к 2030 году стоимость внутриевропейской оборонной торговли составляла не менее 35% стоимости оборонного рынка ЕС;

Достичь устойчивого прогресса в направлении закупок не менее 50% своего оборонного бюджета в пределах ЕС до 2030 года и 60% к 2035 году.