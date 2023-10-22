



Впервые: еврейская организация открыла офис в Ватикане

Всемирный еврейский конгресс открыл свой первый офис в Ватикане.



По данным газеты JTA, этот шаг позволит укрепить связь и отношения с католическими лидерами.



Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер вручил соответствующий документ об открытии офиса в Ватикане Папе Римскому Франциску. Он также призвал понтифика потребовал от ХАМАСа освобождения заложников, захваченных в Израиле.



"Мы просим Папу Римского использовать свою власть и силу, чтобы освободить этих заложников. Вы, возможно, единственный человек, имеющий моральное право сделать это. Я верю, что Бог своим путем привел нас сюда сегодня, чтобы мы попросили об этом от имени всего еврейского народа мира", - сказал Лаудер.