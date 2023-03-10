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Возле домов Шабтая и Шикли прошли протесты
10.03.2023 14:21 Алина Груднева

Возле домов Шабтая и Шикли прошли протесты

В пятницу, 10 марта, прошли новые акции протеста на фоне решения юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара немедленно приостановить отстранение командующего округом Тель-Авива Амихая Эшеда от должности.

Одна из демонстраций прошла возле дома министра диаспоря Амихая Шикли ("Ликуд").

Еще одна акция протеста прошла возле дома главы полиции Коби Шабтая в Пардес-Хана.

"Большое спасибо юрсоветнику правительства Бахарав-Миара", - сказали протестующие.
 

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