



Восточная православная церковь может создать в Литве конкуренцию русской церкви

Лидер Восточной православной церкви заявил во вторник, что он будет работать с правительством Литвы над созданием новой ветви православной церкви в балтийской стране, чтобы верующие больше не находились под единоличным надзором Москвы.

“Сегодня перед нами открывается новая перспектива, а также возможность совместной работы для создания филиала Вселенского Константинопольского патриархата в Литве”, — заявил патриарх Варфоломей журналистам в Вильнюсе.

Правительство Литвы заявило, что верующие страны, в том числе украинские беженцы, возражают против нынешней православной церкви, которая является подразделением Московского патриархата.