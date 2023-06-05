



Саудовская Аравия не рассчитывает на улучшение отношений с Ираном

Руководство Саудовской Аравии не рассчитывает на улучшение отношений с Ираном и рассчитывает, что Тегеран нарушит договоренность между ними при первой же возможности, заявили Israel Hayom высокопоставленные чиновники в Эр-Рияде .



По словам официальных лиц, мнение о том, что ужесточение отношений между Саудовской Аравией и Ираном остановило возможность дальнейшего продвижения к нормализации отношений с Израилем, не соответствует действительности.



Саудовские источники сообщают, что Эр-Рияд по-прежнему считает Иран врагом, и соглашение с ним не изменит основы этих отношений.



“У нас нет сомнений в отношении иранцев, — сказали они. - Трудно поверить, что соглашение выдержит испытание временем. Нам нужно видеть его таким, какое оно есть, без далеко идущего анализа. Иран не превратился в невинную овцу или сестру-близнеца Саудовской Аравии. Режим в Тегеране все еще враждебно настроенный по отношению к Саудовской Аравии, он стремится захватить Мекку и Медину и установить шиитскую гегемонию в Персидском заливе и на Ближнем Востоке”.



По их словам, главная цель, которая стояла за подписанием Саудовской Аравией соглашения с Ираном, заключалась в сближении с Китаем, который выступил посредником между сторонами и оказал поддержку процессу. Китай является одним из крупнейших потребителей нефти Саудовской Аравии, а Саудовская Аравия импортирует из Китая в больших объемах, поэтому Эр-Рияд решил “сделать жест доброй воли” Пекину.



По словам официальных лиц, соглашение родилось, когда Китай предложил выступить посредником между двумя странами, которые считаются крупнейшими экспортерами нефти в мире. Саудовская Аравия согласилась на предложение Китая, хотя оно включало несколько условий, которые Эр-Рияд счел проблематичными, чтобы доказать китайцам, что Саудовская Аравия готова пойти на компромисс, даже если цена будет высокой. Среди прочего, это потребовало обновления отношений с Сирией, процесс, который граждане Саудовской Аравии не поддерживают.



Приглашение президента Сирии Башара Асада на конференцию Лиги арабских государств в Джеде, Саудовская Аравия, было тем, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман был вынужден проглотить из-за соглашения с Ираном. Чтобы смягчить это, бин Салман дал понять Западу, что его страна по-прежнему является союзником, пригласив президента Украины Владимира Зеленского выступить на конференции.



Саудовской Аравии известно об опасениях, высказанных в Израиле в связи с соглашением.



В последние месяцы саудовцы публично заявили, что вопрос нормализации отношений с Израилем остается прежним: Израиль должен работать над решением конфликта с “палестинцами”, прежде чем можно будет достичь полной нормализации отношений с Саудовской Аравией.



