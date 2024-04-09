



​​​​​​​Волкер: Помощь Украине от США будет одобрена уже в апреле

Дополнительная помощь Украине от США в размере 61 млрд долларов будет одобрена в апреле этого года. Об этом сообщил американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в интервью РБК-Украина.



"Я считаю, что дополнительная помощь Украине составит 61 млрд. И я верю, что она будет одобрена в этом месяце. Я ошибался раньше. Я готов снова ошибиться. Но вы, возможно, помните, я был здесь, в Киеве, в мае прошлого года, и меня спросили о запросе администрации на 15 млрд, и я сказал: нет, будет 60, и это потому, что никто не хочет голосовать по этому вопросу дважды", - заявил он.



Волкер добавил, что Вашингтон хочет добиться одобрения помощи Украине, а затем заниматься президентскими выборами.



"Мы хотим добиться этого, а затем проводить президентские выборы. Это будет 60 миллиардов, и это будет только один раз голосоваться, а затем у нас будут президентские выборы", - заявил он.



При этом Волкер добавил, что 80% членов Палаты представителей США поддерживают помощь Украине.



"Причина в базовой математике. Восемьдесят процентов членов Палаты представителей, как республиканцев, так и демократов, поддерживают помощь Украине. Они хотят, чтобы это произошло. Если вы вынесете проект на рассмотрение Палаты представителей, вы получите от трехсот до трехсот пятидесяти голосов", - подчеркнул он.



Напомним, США уже несколько месяцев практически не предоставляют Украине военную помощь. Причиной является то, что Конгресс не принял законопроект с соответствующим финансированием.



В феврале Сенат США одобрил документ, которым предлагается выделить около 60 млрд долларов на помощь Украине. Но он "застрял" в Палате представителей.



Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить инициативу на голосование. Он предлагает изменить некоторые нормы законопроекта, в частности это касается помощи в кредит.