



"Война выставляет счет": в Украине высказались о взрывах в Иране

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на "взрывную ночь" в Иране, где беспилотники атаковали военные объекты.



"Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам", - написал Подоляк в Twitte.



Украинский чиновник напомнил о панике в России, где проводится бесконечная мобилизация, устанавливают системы ПРО в Москве, роют окопы и готовят бомбоубежища.



"Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", - написал Подоляк.



