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"Война выставляет счет": в Украине высказались о взрывах в Иране
29.01.2023 14:13 Ольга Белозерова

"Война выставляет счет": в Украине высказались о взрывах в Иране

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на "взрывную ночь" в Иране, где беспилотники атаковали военные объекты.

"Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам", - написал Подоляк в Twitte.

Украинский чиновник напомнил о панике в России, где проводится бесконечная мобилизация, устанавливают системы ПРО в Москве, роют окопы и готовят бомбоубежища.

"Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", - написал Подоляк. 

 

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