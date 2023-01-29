"Война выставляет счет": в Украине высказались о взрывах в Иране
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на "взрывную ночь" в Иране, где беспилотники атаковали военные объекты.
"Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам", - написал Подоляк в Twitte.
Украинский чиновник напомнил о панике в России, где проводится бесконечная мобилизация, устанавливают системы ПРО в Москве, роют окопы и готовят бомбоубежища.
"Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", - написал Подоляк.
Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 29, 2023
Паніка в Рф: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1000 км, підготовка бомбосховищ.
Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка.
🇺🇦 ж попереджала. pic.twitter.com/qaWefz19uS