



Война в Украине дает шанс Молдове решить замороженную проблему Приднестровья

Война России против Украины дает Молдове возможность, наконец, решить 30-летний замороженный конфликт. Об этом пишет Financial Times.



Издание напоминает, что сейчас Приднестровье является никем, кроме других пророссийских квазиреспублик, не признанным сепаратистским регионом вдоль границы Молдовы с Украиной. В этом анклаве базируется около 1500 российских солдат – остатков “миротворческих” сил, развернутых после войны 1992 года, унесшей более 700 жизней. Однако большинство из них местные новобранцы, Москва не проводит постоянные ротации состава этого контингента.

Теперь же в Молдове сложилось "общее ощущение, что этот конфликт не должен пережить войну в Украине", говорит Валериу Паша, глава молдавского аналитического центра WatchDog.md.



“По словам аналитиков, ключом к разрешению конфликта должно стать соглашение между властями Молдовы в Кишиневе и владельцами конгломерата “Шериф”, монополизировавшего приднестровскую экономику”, – объясняет издание, напоминая, что “Шериф” владеет сетью супермаркетов и АЗС, и даже футбольным клубом “Шериф Тирасполь”.



Более половины ВВП пророссийскому анклаву приносит бизнес финансово-промышленной группы. Ключевая фигура структуры – приднестровский олигарх Виктор Гушан с состоянием более 2 миллиардов долларов. Первый “президент” непризнанного Приднестровья Игорь Смирнов полностью освободил “Шериф” от налогов.



Экономически Приднестровье зависит от поставок бесплатного газа от российского Газпрома. Это позволяет местным властям поддерживать низкие тарифы на коммунальные услуги и выплачивать лучшие пенсии, чем в остальной Молдове. Кроме того, российский газ обеспечивает топливом электростанцию, снабжающую электроэнергией всю Молдову.



“У них идеальная бизнес-модель, – отмечает Александру Фленке, бывший вице-премьер-министр Молдовы по реинтеграции. “У них есть бесплатный газ и продают его за молдавскую валюту. Все, что они хотят, это сохранить статус-кво”.



Однако, сейчас Молдова ускоряет свои попытки избавиться от зависимости от электроэнергии из Приднестровья, и как только это произойдет, возможно, уже через несколько лет, экономика сепаратистов окажется в большой “яме”.



"Если они не будут продавать электроэнергию, они обанкротятся", - подчеркивает Валериу Паша.



По его словам, критический сдвиг произошел в прошлом году, когда Украина на фоне войны закрыла границу с Приднестровьем. Это не только приостановило торговлю, но и подавило контрабанду, долгое время являвшуюся источником прибыли в сепаратистском анклаве, что лишь подчеркнуло его зависимость от экспорта в ЕС. Контрабанда была очень важным источником дохода для элиты в Тирасполе и ее покровителей в Молдове и Украине, говорит Паша.

“Это работало много лет, но сейчас Приднестровский регион очень зависит от ЕС. Туда идет около 70% экспорта. Это хорошо, потому что это рычаг”, – добавляет он.



С 2014 года приднестровские компании имеют доступ на рынки ЕС, если они зарегистрируются в Кишиневе, столице Молдовы.



Томас де Ваал, старший научный сотрудник Carnegie Europe, считает, что шансы на “экономический крах” в Приднестровье намного выше, чем на “простой кризис”. По его словам, Москва всегда стремилась сохранить контроль над анклавом, однако критическим отличием Приднестровья от других региональных посягательств РФ является то, что у России нет общей границы с этим регионом, напоминает аналитик.



После вторжения в Украину Москва время от времени ссылалась на “угрозу конфликта в Приднестровье”. Русскоязычное население этой части Молдовы официально оценивается в 400 000 человек, однако на самом деле считается, что по крайней мере треть жителей эмигрировала отсюда, утверждает FT.



“В прошлом Шериф хотел держать Россию на расстоянии”, – напоминает Ваал. “Приднестровские высокопоставленные чиновники ясно дали понять, что хотят балансировки между Россией и Европой. Но такая идея становится неустойчивой. Я не думаю, что сейчас у них есть какая-то идея, кроме как выжить”.

Правительство Молдовы, похоже, “играет в выжидательную игру”, предполагает издание.



“Возможно, Кишинев надеется, что статус кандидата в члены ЕС и евроинтеграционный курс принесет экономические дивиденды, которые сделают реинтеграцию более прибавочной для приднестровцев", – пишет FT.



Власти Молдовы также не желают, чтобы воссоединение с Приднестровьем рассматривалось как предпосылка членства в ЕС. Президент Молдовы Майя Санду недавно заявила, что главным вопросом в переговорах с ЕС являются реформы, а не Приднестровье.



“Мы надеемся, что в ближайшее время будет геополитическая возможность разрешить этот конфликт”, – заявила она. Но, по словам Санду, не нужно “рассматривать это как главную проблему" в переговорах о вступлении в ЕС.



Александру Фленке считает такой подход ошибочным и призывает власти Молдовы воспользоваться моментом. По его словам, “многие в Кишиневе” убеждены, что стоит подождать до конца войны в Украине.



“Это ошибка. Вы должны продвигать план сейчас”, – отметил он, добавив, что Шерифу, вероятно, стоит предложить “будущее в интегрированной стране”.



“Месседж должен быть таким: у вас не так много вариантов; забудьте о бесплатном российском газе, этому будет положен конец. Но у вас есть законный бизнес и вы можете сохранить его и легализовать. Единственный путь – быть частью Молдовы”, – приводит Фленке пример курса потенциальных переговоров.



Однако молдавские чиновники опасаются действовать слишком быстро, утверждая, что скромной экономике Молдовы и ее правительства с небогатыми ресурсами будет трудно поглотить Приднестровье. Один из молдавских чиновников в комментарии FP отметил, что ударом для Кишинева может стать и массивное вливание электората консервативно настроенных русскоязычных граждан в то время, когда рейтинги молдавского правительства упали на фоне высоких цен на энергоносители.



“Влейте 15% избирателей из "русского мира" в любую демократию и посмотрите, что получится", – сказал этот чиновник.



По его мнению, реинтеграция Приднестровья должна больше напоминать принятие нового члена в ЕС с соответствующими требованиями, чем процедуру воссоединения Германии.