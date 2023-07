Военный переворот в Нигере: хунта отменила конституцию и назначила "главу"

Начальник гвардии свергнутого президента Нигера Абдурахаман Тиани, который был одним из лидеров военного переворота, объявлен "главой" государства.



По данным Reuters, также в стране приостановлено действие конституции.



В пятницу, 28 июля, генерал Тиани появился на государственном ТВ, объявив следующее: "Президент "Национального совета по защите родины" принимает на себя функции и полномочия главы государства, а также представляет Нигер на международном уровне".

This general overthrew his boss and just declared himself the new leader of Niger: 62-year-old Abdourahamane Omar Tiani.



He has led the presidential guard since 2011 (appointed by the former president) and was about to be fired, according to a Nigerien newspaper pic.twitter.com/lZyACKXSaS