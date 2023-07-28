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Военный переворот в Нигере: хунта отменила конституцию и назначила "главу"
28.07.2023 19:50 Алина Груднева

Военный переворот в Нигере: хунта отменила конституцию и назначила "главу"

Начальник гвардии свергнутого президента Нигера Абдурахаман Тиани, который был одним из лидеров военного переворота, объявлен "главой" государства.

По данным Reuters, также в стране приостановлено действие конституции.

В пятницу, 28 июля, генерал Тиани появился на государственном ТВ, объявив следующее: "Президент "Национального совета по защите родины" принимает на себя функции и полномочия главы государства, а также представляет Нигер на международном уровне".


Напомним, президента Мохамеда Базума, удерживаемого военными в собственной резиденции и в последствии арестованного, отстранили от власти. Полковник Амаду Абдраман объявили, что хунта "решила положить конец режиму из-за ухудшения ситуации в сфере безопасностью и плохого экономического и социального управления".

Сухопутные и воздушные границы были закрыты, деятельность государственных институтов прекращена. По всей стране объявлен комендантский час.

Что примечательно, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поддержал хунту.

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