



Военный переворот в Нигере: хунта отменила конституцию и назначила "главу"

Начальник гвардии свергнутого президента Нигера Абдурахаман Тиани, который был одним из лидеров военного переворота, объявлен "главой" государства.



По данным Reuters, также в стране приостановлено действие конституции.



В пятницу, 28 июля, генерал Тиани появился на государственном ТВ, объявив следующее: "Президент "Национального совета по защите родины" принимает на себя функции и полномочия главы государства, а также представляет Нигер на международном уровне".

This general overthrew his boss and just declared himself the new leader of Niger: 62-year-old Abdourahamane Omar Tiani.



He has led the presidential guard since 2011 (appointed by the former president) and was about to be fired, according to a Nigerien newspaper pic.twitter.com/lZyACKXSaS — Larry Madowo (@LarryMadowo) July 28, 2023

Напомним, президента Мохамеда Базума, удерживаемого военными в собственной резиденции и в последствии арестованного, отстранили от власти. Полковник Амаду Абдраман объявили, что хунта "решила положить конец режиму из-за ухудшения ситуации в сфере безопасностью и плохого экономического и социального управления".Сухопутные и воздушные границы были закрыты, деятельность государственных институтов прекращена. По всей стране объявлен комендантский час.Что примечательно, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поддержал хунту.