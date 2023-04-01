



Военные проблемы Германии невозможно полностью устранить к 2030 году - Писториус

Вооруженные силы Германии не могут полностью восполнить существующие пробелы к 2030 году, заявил министр обороны Борис Писториус на фоне стремлений Берлина обновить свои вооруженные силы после вторжения России в Украину после десятилетий пренебрежения.



"Все мы знаем, что к 2030 году существующие пробелы не удастся полностью закрыть... На это потребуются годы. Все это понимают", — сказал Писториус в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в субботу.



Уже измученный десятилетиями недофинансирования после окончания холодной войны, Бундесвер находится в еще худшем состоянии, чем год назад, учитывая, что оружие и боеприпасы, переданные в дар Украине, в основном еще не заменены, говорят эксперты.



Писториус отказался от дальнейших поставок оружия в Украину из запасов Бундесвера сверх объявленных обязательств.



"Откровенно говоря, как и у других стран, у нас ограниченный арсенал. Как федеральный министр обороны, я не могу раздать все", — сказал он.



Министр сказал, что увеличение оборонного бюджета для достижения целевого показателя расходов НАТО в размере 2% от национального производства с нынешних примерно 1,5% является его высшим приоритетом.