



Военные лидеры соберутся после того, как премьер-министр уволит министра обороны

Высокопоставленные военные руководители встретятся в понедельник утром, чтобы обсудить события, связанные с увольнением министра обороны Йоава Галанта премьер-министром Биньямином Нетаниягу поздно вечером в воскресенье. Это произошло на следующий день после призыва министра обороны приостановить принятие законов о пересмотре судебной системы из-за опасений растущего раскола в израильском обществе и угроз безопасности страны.



Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви созовет Форум израильского Генерального штаба, в состав которого войдут генералы, командиры, и гражданские лица, такие как генеральный директор министерства обороны, сообщил Kan рано утром в понедельник. Участники форума обсудят последствия для безопасности смещения Галанта с поста министра обороны, которое вызвало спонтанные массовые протесты по всей стране, продолжавшиеся до раннего утра понедельника, когда протестующие жгли костры, блокировали дороги в Тель-Авиве и прошли маршем к Кнессету и канцелярии премьер-министра в Иерусалиме.



Йоав Галант еще не получил официального письма о о снятии с него полномочий министра обороны, сообщили ивритоязычным СМИ официальные лица.



В ответ на свое увольнение, Галант написал в Twitter: “Безопасность Государства Израиль всегда была и всегда будет миссией моей жизни”, в то время как лидер оппозиции Яир Лапид считает, что этот шаг доказал, что Нетаньяху представляет “опасность” для Израиля.