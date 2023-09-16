



Военачальник НАТО: Путин хотел нас разделить, но мы объединились

Украина с каждым днем приближается к победе, трансформировав современную войну.



По данным "РБК-Украина", такое заявление сделал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.



"Исторические книги расскажут, как Украина трансформировала современную войну. Они движутся вперед каждый день, и каждый их успех - это еще один шаг к победе", - подчеркнул военачальник НАТО.



По словам Бауэра, россияне теряют занятые позиции на временно оккупированных территориях. Тем не менее, военное руководство РФ все же рассчитывает на то, что Запад перестанет оказывать Украине глобальную поддержку.



"Путин хотел, чтобы НАТО было разделенным, и предпринял все возможные попытки для этого. Но мы сейчас стоим рядом, более объединенные, чем когда-либо. Мы продолжим поддерживать Украину в ее выборе в пользу свободы и демократии", - добавил он.

