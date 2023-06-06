



Во Франции снова протестовали против пенсионной реформы

Десятки тысяч людей вышли на улицы в городах Франции в знак протеста против противоречивой пенсионной реформы, которую французское правительство уже начало внедрять, хотя на этот раз количество демонстрантов было значительно меньше.



Об этом сообщает Reuters.



Ожидалось, что к протестам против пенсионной реформы во Франции присоединятся от 400 до 600 тысяч человек. Это меньше, чем более миллиона протестующих, которые вышли на улицы в мае, в разгар протестов.



По подсчетам Le Figaro, по состоянию на 17:00 вышли чуть более 200 тысяч участников. Перебои в транспорте, в том числе железнодорожном движении, были незначительными.



В Париже также звучали лозунги против проведения летней Олимпиады в 2024 году. Ненадолго протестующие штаб-квартиру Олимпийских игр, но о повреждениях и столкновениях не сообщалось.



Напомним, пенсионная реформа во Франции предусматривает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 лет до 64. Сейчас в стране один из самых низких лет выхода на пенсию среди европейских государств, что увеличивает нагрузку на бюджет.

