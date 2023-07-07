



Во Франции полиции разрешат удаленно следить через камеры и микрофоны телефонов

Французские правоохранительные органы вскоре могут получить новые полномочия для слежки за предполагаемыми преступниками.



Законодатели Национальной ассамблеи Франции приняли законопроект, который позволяет полиции следить за подозреваемыми, дистанционно активируя камеры, микрофоны и системы определения местоположения GPS на телефонах и других устройствах. Судья должен будет одобрить использование слежки, а недавно измененный законопроект запрещает их использование в отношении журналистов, юристов и представителей других “деликатных профессий”, как сообщает Le Monde.



Эта мера также предназначена для ограничения использования в серьезных случаях и только на срок не более шести месяцев. Геолокация будет ограничена преступлениями, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет.



Защитники гражданских свобод встревожены. Группа цифровых правозащитников La Quadrature du Net ранее указывала на возможность злоупотреблений. Поскольку в законопроекте не ясно, что представляет собой серьезное преступление, есть опасения, что французское правительство может использовать его для преследования активистов-экологов и других лиц, не представляющих серьезной угрозы. Организация также отмечает, что “тревожные практики безопасности имеют привычку распространяться на менее серьезные преступления”. Так, по данным группы, сначала генетическая регистрация использовалась только для сексуальных преступников, но теперь она используется для большинства преступлений.



Группа также отмечает, что удаленный доступ может зависеть от уязвимостей в системе безопасности. La Quadrature du Net предполагает, что полиция будет использовать дыры в безопасности вместо того, чтобы указывать производителям, как их залатать.



Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти говорит, что полномочия будут использоваться только для “десятков” дел в год, и что это “далеко от1984 Оруэлла”. Политик утверждает, что такая мера спасет жизни.

