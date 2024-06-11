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Во Франции отреагировали на слухи о возможной отставке Макрона
11.06.2024 13:53 Алина Груднева

Во Франции отреагировали на слухи о возможной отставке Макрона

В Елисейском дворце опровергли слухи о намерении президента Франции Эммануэля Макрона подать в отставку.

Соответствующее заявление было сделано днем, 11 июня.

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Ранее радиостанция Europe 1 со ссылкой на окружение Макрона сообщила, что президент Франции не исключает возможности своей отставки. Утверждалось, что подобный вариант является предпочтительным для французского лидера.

Макрон 9 июня решил распустить Национальное собрание после поражения на выборах в Европарламент. Досрочные выборы во Франции назначены на 30 июня.

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