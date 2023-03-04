



Во Франции началась бессрочная забастовка энергетиков

Во Франции началась бессрочная забастовка работников энергетического сектора. Об этом сообщил профсоюз “Всеобщая конфедерация труда” (CGT). В забастовке принимают участие сотрудники крупнейшей государственной энергогенерирующей корпорации Франции EDF. Уже со следующей недели к забастовке планируют присоединиться работники нефтеперерабатывающих заводов и газового сектора.



В связи с забастовкой выработка электроенергии во Франции снизится.



В CGT предупредили, что готовы проводить забастовки, несмотря на последствия для экономики страны — если правительство не откажется от повышения пенсионного возраста.



Согласно сообщениям в СМИ, забастовки в дальнейшем могут стать более масштабными, кроме того, профсоюзы планируют дополнительные мероприятия на 8 марта.



Демонстрации против пенсионной реформы во Франции проходят на протяжении уже нескольких недель. На некоторых из них радикально настроенные граждане инициировали столкновение с полицией.



Напомним, премьер-министр Элизабет Борн 10 января представила реформу, согласно которой пенсионный возраст в стране поднимется с 62 до 64 лет.



