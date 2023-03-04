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Во Франции началась бессрочная забастовка энергетиков
04.03.2023 11:49 Ирина Демьянова

Во Франции началась бессрочная забастовка энергетиков

Во Франции началась бессрочная забастовка работников энергетического сектора. Об этом сообщил профсоюз “Всеобщая конфедерация труда” (CGT).  В забастовке принимают участие сотрудники крупнейшей государственной энергогенерирующей корпорации Франции EDF. Уже со следующей недели к забастовке планируют присоединиться работники нефтеперерабатывающих заводов и газового сектора.

В связи с забастовкой выработка электроенергии во Франции снизится.

В CGT предупредили, что готовы проводить забастовки, несмотря на последствия для экономики страны — если правительство не откажется от повышения пенсионного возраста.

Согласно сообщениям в СМИ, забастовки в дальнейшем могут стать более масштабными, кроме того, профсоюзы планируют дополнительные мероприятия на 8 марта.

Демонстрации против пенсионной реформы во Франции проходят на протяжении уже нескольких недель. На некоторых из них радикально настроенные граждане инициировали столкновение с полицией.

Напомним, премьер-министр Элизабет Борн 10 января представила реформу, согласно которой пенсионный возраст в стране поднимется с 62 до 64 лет.

 

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