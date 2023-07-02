



Во Франции детям запретили пользоваться соцсетями без разрешения родителей

Франция одобрила новый закон, обязывающий соцсети проверять возраст пользователей. Детям младше 15 лет для пользования приложениями потребуется разрешение родителей. Об этом пишет France 24.



Закон приняли 29 июня, но когда он вступит в силу, пока неизвестно, что в документе нет конкретной даты. В правительстве говорят, что оно заработает как можно скорее. До этого Европейская комиссия должна проверить его соответствие законодательству ЕС.



Когда закон вступит в силу, у соцсетей будет год, чтобы ввести это правило для новых пользователей, и еще два года, чтобы проверить уже существующие. Соцсети, нарушающие этот закон, должны заплатить штраф в размере 1% мирового дохода.



По закону родители смогут потребовать приостановить учетные записи своих детей младше 15 лет, а соцсети должны предлагать инструменты для ограничения времени пребывания детей.