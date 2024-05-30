



Во Франции депутат отстранен за размахивание палестинским флагом

Во Франции отстранен от должности на 15 дней депутат от крайне левой партии Les Insoumis Себастьен Делогу, сорвавший заседание парламента.



Напомним, что он размахивал палестинским флагом, из-за чего пленум был остановлен.



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Сам Делогу своим поступком гордится. В интервью турецкому каналу TRT он сказал, что это была "тихая форма протеста" против войны между Израилем и ХАМАСом в Газе.



"Я горжусь тем, что сделал это, потому что благодаря этому Газа оказалась на первых страницах всей прессы Франции и Европы", - похвастался он.



Депутат также призвал президента Франции Эммануэля Макрона и европейские страны ввести эмбарго на поставки оружия Израилю.