



ВМС Израиля получили новый десантный корабль американского производства

ВМС Израиля получили первый из двух десантных кораблей американского производства.



Судно будет доставлено в ближайшие месяцы.



Накануне, 8 августа, на палубе INS Nahshon был поднят израильский флаг во время церемонии в США.



В Израиле отмечают, что эти корабли сыграют важную роль в адаптации флота к современному полю боя.



"INS Nahshon и второй десантный корабль послужат логистической осью для перевозки оборудования, а также солдат в ближние и дальние районы", - сказано в заявлении.