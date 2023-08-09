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ВМС Израиля получили новый десантный корабль американского производства
09.08.2023 17:45 Алина Груднева

ВМС Израиля получили новый десантный корабль американского производства

ВМС Израиля получили первый из двух десантных кораблей американского производства.

Судно будет доставлено в ближайшие месяцы.

Накануне, 8 августа, на палубе INS Nahshon был поднят израильский флаг во время церемонии в США.

В Израиле отмечают, что эти корабли сыграют важную роль в адаптации флота к современному полю боя.

"INS Nahshon и второй десантный корабль послужат логистической осью для перевозки оборудования, а также солдат в ближние и дальние районы", - сказано в заявлении.

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