



ВМС Ирана представили новые корабли, оснащенные ракетами дальностью 600 км

ВМС Ирана представили новые корабли, оснащенные ракетами дальностью 600 км, во время роста напряженности в отношениях с США в Персидском заливе, сообщило в среду информационное агентство Tasnim.



Объявление было сделано во время военных учений у побережья острова Абу-Муса, одного из трех островов Персидского залива, находящихся под контролем Ирана, но оспариваемых Объединенными Арабскими Эмиратами.



"Острова Персидского залива являются частью чести Ирана, и мы будем защищать их", — сказал командующий ВМС Революционной гвардии Алиреза Тангсири, добавив, что безопасность в Персидском заливе должна обеспечиваться странами региона.



"Персидский залив принадлежит всем странам региона. Эти государства должны быть очень осторожными и не допускать попадания в заговоры и раскольнические планы внерегиональных стран", — добавил он.