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Владимир Зеленский наградил Алена Делона орденом "За заслуги"
19.04.2024 21:30 MIGnews.com

Владимир Зеленский наградил Алена Делона орденом "За заслуги"

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом “За заслуги” великого французского актера Алена Делона.

Редакция телеканала TV5 Monde отметила, что это "чрезвычайно редкий и беспрецедентный жест по отношению к иностранцу". В эфире телеканала также показали фото награды. В документе указано, что Зеленский подписал указа о награждении Делона 4 сентября 2023 года.

Известен тот факт, что с самого начала нападения России на Украину Ален Делон принимает активное участие в поддержке украинцев.
 

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