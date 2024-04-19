



Владимир Зеленский наградил Алена Делона орденом "За заслуги"

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом “За заслуги” великого французского актера Алена Делона.



Редакция телеканала TV5 Monde отметила, что это "чрезвычайно редкий и беспрецедентный жест по отношению к иностранцу". В эфире телеканала также показали фото награды. В документе указано, что Зеленский подписал указа о награждении Делона 4 сентября 2023 года.



Известен тот факт, что с самого начала нападения России на Украину Ален Делон принимает активное участие в поддержке украинцев.

