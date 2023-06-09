



Вице-президент США прокомментировала судебную реформу в присутствии Ротмана

Вице-президент США Камала Харрис намекнула на оппозицию США предложенной израильским правительством судебной реформе после того, как ей сообщили, что на заседании присутствовал член Кнессета Симха Ротман, председатель комитета Кнессета по конституции, закону и справедливости и один из разработчиков законодательства.



Харрис выступила во вторник на приеме в честь 75-летия независимости Израиля, который был организован посольством Израиля в Вашингтоне. Среди прочего, она заявила, что независимая судебная система является одной из ценностей, которые были основой израильско-американских отношений.



Согласно информации Ynet, Ротмана не было в первоначальном списке гостей, и он не сообщил посольству о своем прибытии в Вашингтон. После инцидента посольство заявило, что “незадолго до мероприятия министерство иностранных дел сообщило нам, что депутат Кнессета Ротман связался с ними и сообщил о своем намерении приехать в Вашингтон и попросил пригласить его на мероприятие в посольстве”.



“Мы сожалеем, что общественное внимание к этому событию, принесшему большую честь Государству Израиль, сосредоточено вокруг вопроса о присутствии члена Кнессета Ротмана. Посольство Израиля не является политической организацией и просит не привлекаться в политические дискуссии. Он достойно представляет Государство Израиль и соответственно уважает выборных должностных лиц Государства Израиль", – утверждают дипломаты.



Министр иностранных дел Эли Коэн ответил на завуалированную критику Харрис правительственной судебной реформы, заявив в интервью радио “Решет Бет”, что вице-президент не знала о реальных предложениях плана.



“Если бы вы спросили Камалу Харрис, что ее беспокоит в реформе, она бы даже не смогла назвать ни одного пункта, который ее беспокоит. Бьюсь об заклад, что она даже не читала законопроект”, – заявил Коэн.



После того, как его комментарии вызвали бурю негодования, Коэн отказался от своей критики и написал в Twitter: “Я глубоко уважаю нашего союзника Соединенных Штатов Америки и вице-президента Харриса, настоящего друга Израиля”.



“Правовая реформа Израиля – это внутренний вопрос, который в настоящее время находится в процессе консолидации и диалога. Государство Израиль останется демократическим и либеральным, как это было всегда”, – добавил он.