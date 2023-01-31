



Венок и танцы: Почетная встреча президента Беларуси в Зимбабве – видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник прибыл в Зимбабве с официальным визитом. Его лично встречал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, сообщает пресс-служба президента.



Местные власти устроили белорусскому лидеру почетную встречу с ритуальными песнями и плясками прямо в аэропорту Хараре. Встречающие также исполнили белорусский гимн и надели на Лукашенко традиционные украшения.



"Ты думал, я тебя не найду?" – так приветствовал Лукашенко зимбабвийского президента.



На вечер был запланирован неформальный ужин политиков.