Венок и танцы: Почетная встреча президента Беларуси в Зимбабве – видео
Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник прибыл в Зимбабве с официальным визитом. Его лично встречал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, сообщает пресс-служба президента.
Местные власти устроили белорусскому лидеру почетную встречу с ритуальными песнями и плясками прямо в аэропорту Хараре. Встречающие также исполнили белорусский гимн и надели на Лукашенко традиционные украшения.
"Ты думал, я тебя не найду?" – так приветствовал Лукашенко зимбабвийского президента.
На вечер был запланирован неформальный ужин политиков.
Александр Лукашенко прилетел в Зимбабве, там его встретили песнями и танцами— ЭХО (@echofm_online) January 30, 2023
Самолет Лукашенко приземлился в Хараре — столице Зимбабве. В аэропорту делегацию из Беларуси приветствовал президент африканской страны Эммерсон Мнангагва.
Видео: Telegram / Пул Первого pic.twitter.com/qKKiaznvTC