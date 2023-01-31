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Венок и танцы: Почетная встреча президента Беларуси в Зимбабве – видео
31.01.2023 10:02 Наталья Богинская

Венок и танцы: Почетная встреча президента Беларуси в Зимбабве – видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник прибыл в Зимбабве с официальным визитом. Его лично встречал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, сообщает пресс-служба президента.

Местные власти устроили белорусскому лидеру почетную встречу с ритуальными песнями и плясками прямо в аэропорту Хараре. Встречающие также исполнили белорусский гимн и надели на Лукашенко традиционные украшения.

"Ты думал, я тебя не найду?" – так приветствовал Лукашенко зимбабвийского президента.

На вечер был запланирован неформальный ужин политиков.

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