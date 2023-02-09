Новости » Политика
Венгрия выдвинула Украине четкое условие для вступления в Евросоюз
09.02.2023 13:31 Раиса Вовк

Венгрия выдвинула Украине четкое условие для вступления в Евросоюз

Венгрия в принципе поддерживает прием Украины в Европейский Союз, но сначала необходимо решить ряд "проблем", таких как украинские законы о языке и образовании. Об этом заявил Гергель Гуляш, руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана, передает издание Magyar Hirlap.

По его словам, Будапешт не ратифицирует вступление Украины в ЕС до тех пор, пока Киев улучшит положение венгерского меньшинства в Закарпатье.

При этом Гуляш считает, что вступление Украины в НАТО "на данный момент приведет к мировой войне".

"Самое главное, что мы всегда осуждали российскую агрессию, финансово поддерживали Украину и принимали беженцев. Позиция Венгрии специфична в одном отношении: мы не поставляем оружие из-за закарпатских венгров и не поддерживаем энергетические санкции, потому что они приносят больше вреда, чем пользы", - заявил министр тем, кто считает венгерское правительство пророссийским. 

Тем  временем президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с лидерами стран Евросоюза. Переговоры пройдут за закрытыми дверьми. 

Многие СМИ обратили внимание на лицо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в момент подхода Владимира Зеленского. Вопрос напрашивается сам собой: что с лицом, товарищ Орбан?
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы