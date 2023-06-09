



Венгрия подтвердила передачу ей украинских военнопленных из России

В Венгрии заявили, что Русская православная церковь передала стране группу украинских военнопленных из Закарпатья. Об этом сообщает венгерское издание ATV.



Отмечается, что вице-премьер-министр Венгрии по церковным делам Жолт Шемьен координировал передачу 11 пленных. "Это мой человеческий и патриотический долг", - сказал он.



Шемьен отказался от комментариев, ссылаясь на "интересы дела и народа". Однако он отметил, что это "жест РПЦ по отношению к Венгрии, и что эти люди обязаны ей своей свободой".



Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что РПЦ планирует передать часть украинских пленных Венгрии. При этом решение не было согласовано с Украиной.



Одним из посредников должна была выступить благотворительная организация Мальтийской службы помощи Суверенного Ордена Госпитальеров. В пресс-службе РПЦ опубликовали заявление о том, что "передача состоялась по просьбе венгерской стороны".



Тем временем украинское правительство не было проинформировано о переговорах между венгерской и российской сторонами о возвращении военнопленных.



В МИД сегодня пригласили временного поверенного Венгрии для предметного разговора.



"Украинская сторона передала обращение предоставить подробную информацию о наших гражданах и безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья", – пишет спикер МИД.