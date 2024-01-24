



Венгрия поддерживает вступление Швеции в НАТО, заявил премьер-министр Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду, 24 января заявил, что его правительство поддерживает членство Швеции в НАТО и будет призывать

парламент проголосовать за ее вступление.



"Венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО", - сказал Орбан после телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



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"Я также подчеркнул, что мы будем продолжать призывать Национальное собрание Венгрии проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности".



Эти замечания прозвучали через день после того, как парламент Турции ратифицировал членство Швеции в НАТО, проголосовав 287 голосами против 55. Венгрия пока остается единственным государством-членом НАТО, которое не подписалось под вступлением скандинавской страны в альянс.



Столтенберг приветствовал поддержку Орбаном членства Швеции в НАТО.



"Хороший разговор с премьер-министром Виктором Орбаном. Я приветствую четкую поддержку премьер-министром и его правительством членства Швеции в НАТО. Я с нетерпением жду ратификации, как только парламент соберется вновь", - сказал он.

