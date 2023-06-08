



Великобритания закручивает "санкционные гайки" для Беларуси

Великобритания расширила санкции против Беларуси, новый пакет нацелен на ограничение экспорта из страны-союзника РФ и подавление обхода Россией западных санкций. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Великобритании.



Новый пакет санкций запрещает импорт золота, цемента, древесины и каучука, которые являются источниками дохода для Лукашенко, опираясь на меры, введенные в июле прошлого года по запрету импорта и экспорта товаров на сумму около 60 миллионов фунтов стерлингов.



"Мы также блокируем экспорт в Беларусь из Великобритании банкнот и оборудования, а также товаров, технологий и материалов, которые могут использоваться для производства химического и биологического оружия", - говорится в сообщении.



Также новые меры правительства Соединенного Королевства позволяют препятствовать белорусским медиакомпаниям распространять пропаганду в Великобритании.



Компании социальных медиа и интернет-провайдеры будут ограничивать доступ к попавшим под санкции веб-сайтам белорусских СМИ, как это уже происходит с российскими пропагандистскими организациями.



Другие меры в этом пакете направлены на подавление тех, кто помогает России обходить санкции. Под санкции также попадут более 100 человек и организаций, поддерживавших репрессии в Беларуси.