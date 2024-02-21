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Великобритания ввела санкции против руководителей колонии, где умер Навальный
21.02.2024 15:45 MIGnews.com

Великобритания ввела санкции против руководителей колонии, где умер Навальный

Великобритания вводит санкции в отношении шести человек, отвечающих за арктическую колонию, где на прошлой неделе скончался российский оппозиционер Алексей Навальный.

По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, попавшим под санкции лицам, в том числе начальнику и пяти заместителям начальника колонии, будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы будут заморожены.

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"Очевидно, что российские власти видели в Навальном угрозу и неоднократно пытались заставить его замолчать", - говорится в заявлении Кэмерона.

"Те, кто ответственен за жестокое обращение с Навальным, не должны питать иллюзий - мы привлечем их к ответственности".
 

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