



Великобритания признала Голодомор геноцидом украинского народа

В четверг, 25 мая, Парламент Великобритании принял резолюцию о признании Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.



«Парламент Великобритании принял резолюцию о признании Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо. Историческая справедливость - это ключ к пониманию, кто и что является настоящим злом», - сообщил он.



Как сообщает ЕП, нижняя палата парламента Великобритании, Палата общин, единогласно приняла решение о признании Голодомора 1932−1933 геноцидом украинского народа.



Депутат Консервативной партии Полин Летхэм, которая представила соответствующую резолюцию в Палате общин, подчеркнула, что голод в Украине в начале 1930-х годов был искусственным, вызванным принудительным отбором урожаев у украинских крестьян.



Она также провела параллели с нынешними событиями, когда Россия похищает украинское зерно на оккупированных украинских территориях.

«Именно поэтому мы должны заверить украинские власти и международный правопорядок, что Великобритания - по крайней мере, британский парламент - не будет игнорировать военные преступления и преступления против человечности», - заявила Летхэм.



В 2022 году исполнилось 90 лет с тех пор, как в 1932 году режим СССР организовал целенаправленные меры по изъятию зерна и других продуктов питания у жителей Украины, что привело к Голодомору - одной из крупнейших трагедий в украинской истории. Как в Украине, так и во многих других странах Голодомор 1932−1933 годов впоследствии был признан геноцидом украинцев со стороны сталинского режима.