



Великобритания отправит в Украину ударные вертолеты Apache AH64 E

Высокопоставленный источник в оборонной сфере Великобритании сообщил, что передача вертолетов, вооруженных ракетами Hellfire, планируется после того, как Украина получит танки Challenger 2. Об этом сообщает Mirror.



“Apache изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и понадобится некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру”, – заявил источник.



Вертолеты Apache AH64 E могут нести до 16 противотанковых снарядов Hellfire, 76 70-мм ракет Hydra, а также вооружены 30-мм цепным орудием.

“Это означает, что четыре Apache могут в считанные секунды уничтожить целый полк из 70 танков”, – пишет издание.