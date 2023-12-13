



Великобритания объявила о создании коалиции по развитию ВМС Украины

Коалиция была создана по инициативе Великобритании и направлена на повышение возможностей Украины на море для обеспечения безопасности гражданского судоходства и работы зернового коридора.



Участники коалиции будут предоставлять Украине корабли, технику, подготовку катерного состава морской и речной флотилий ВМС, морской пехоты, ПВО, противоминных подразделений и другое.



- Главные задачи коалиции - это помочь Украине одержать победу на море, обеспечить безопасность гражданского судоходства и нивелировать минную опасность, ведь сейчас Черное море является самым опасным с точки зрения минной безопасности в Европе, - рассказал вице-адмирал Алексей Неижпапа. - Море - это большая дорога и оно должно быть ровным для всех, именно поэтому мы должны защитить его и стать настолько мощным флотом, чтобы в России больше никогда не возникло желания захватить его, - подчеркнул командующий Военно-Морских Сил ВС Украины.



Об этом сообщает пресс-служюа ВМС ВСУ.

