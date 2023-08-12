



Великобритания может выйти из Европейской конвенции о правах человека

Министр иммиграции консерваторов пригрозил, что Великобритания может отказаться от крупного международного соглашения по правам человека, чтобы помочь справиться с "кризисом малых лодок". Роберт Дженрик предупредил, что правительство сделает "все, что потребуется", и предположил, что это может означать выход из Европейской конвенции о правах человека, пишет Mirror.



Выход из конвенции будет означать, что Великобритания окажется в одном ряду с такими странами, как Россия и Беларусь, которые уже пошли на этот шаг. Это вызвало бы обвинения в том, что Риши Сунак слаб и неспособен противостоять сторонникам жесткой линии в партии тори.



Правительство ранее настаивало на том, что оно может выполнить обещание "остановить лодки" в рамках конвенции. Но поскольку план по отправке мигрантов в Руанду все еще находится на рассмотрении в Верховном суде, внутри Консервативной партии оказывается давление, требующее выйти из конвенции.



Дженрик сказал сегодня радио Times: "Вы можете видеть от премьер-министра, министра внутренних дел и меня, нашу полную приверженность этой задаче. Вот почему мы работаем на всех возможных фронтах. И мы сделаем все необходимое, чтобы защитить наши границы и навести порядок в нашей системе предоставления убежища".



На вопрос о том, может ли это включать выход из ЕКПЧ, он сказал: "Мы сделаем все, что требуется, предпримем все необходимые действия".



ЕКПЧ является конвенцией Совета Европы, а не Европейского союза, поэтому Brexit не повлиял на ее соблюдение Великобританией. Но выход из конвенции приведет к разногласиям между Великобританией и большинством европейских стран, а также может вызвать осложнения в отношении действия Соглашения Страстной пятницы в Северной Ирландии и соглашений с ЕС после Brexit.