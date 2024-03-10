Ватикану пришлось оправдываться за слова понтифика о переговорах
Папа Римский Франциск не имел в виду, что Украине нужно капитулировать, когда говорил о необходимости "поднять белый флаг" и начать мирные переговоры с Россией.
Такое оправдание озвучил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Папа использует термин "белый флаг", предложенный его интервьюером из швейцарской телерадиокомпании RSI, чтобы указать им на необходимость прекращения военных действий, достижение перемирия посредством смелости переговоров", - сказал он.
По словам Бруни, в еще одном интервью понтифик, говоря о другом военном конфликте, объявил, что "переговоры - не капитуляция". Судя по всему, представитель Ватикана имел в виду слова Папы о войне между Израилем и ХАМАСом.