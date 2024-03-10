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Ватикану пришлось оправдываться за слова понтифика о переговорах
10.03.2024 07:56 Алина Груднева

Ватикану пришлось оправдываться за слова понтифика о переговорах

Папа Римский Франциск не имел в виду, что Украине нужно капитулировать, когда говорил о необходимости "поднять белый флаг" и начать мирные переговоры с Россией.

Такое оправдание озвучил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

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"Папа использует термин "белый флаг", предложенный его интервьюером из швейцарской телерадиокомпании RSI, чтобы указать им на необходимость прекращения военных действий, достижение перемирия посредством смелости переговоров", - сказал он.

По словам Бруни, в еще одном интервью понтифик, говоря о другом военном конфликте, объявил, что "переговоры - не капитуляция". Судя по всему, представитель Ватикана имел в виду слова Папы о войне между Израилем и ХАМАСом.
 

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