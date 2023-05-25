



Валид Абу Тайех может стать первым арабом в городском совете Иерусалима

Уже несколько недель упоминается имя адвоката-резидента Бейт-Сафафа, который решил принять вызов и баллотироваться в совет, который будет представлять жителей Восточного Иерусалима, пишет jpost.



Выборы в совет и мэра Иерусалима состоятся 31 октября.

Ранее было несколько попыток интегрировать представителей общественности из восточного Иерусалима в городской совет, например, на выборах в октябре 1969 года, на которых проголосовали 7 500 человек из 35 000 имеющих право голоса, при этом 86% из них проголосовали за Тедди Коллека. С тех пор процент избирателей уменьшился. В 1998 году бизнесмен Муса Алиан из Бейт-Сафафа попытался баллотироваться в муниципальный совет как первый арабский представитель, принявший участие в выборах в местные органы власти. За него пошли тысячи голосов, но этого было недостаточно, чтобы получить место в совете.Перед выборами 2018 г. был сформирован новый список под названием Партия Восточного Иерусалима; однако под давлением Палестинской администрации не баллотироваться.В целом жители Восточного Иерусалима редко участвовали в муниципальных выборах. Кроме того, на протяжении многих лет представители ФАТХ, а затем и представители ПА оказывали сильное давление на всех, кто пытался участвовать или призывал к участию кандидатов от имени жителей восточного Иерусалима. В прошлом это давление также выливалось в акты насилия – поджоги автомобилей, угрозы.Однако сейчас, после нескольких неудачных попыток арабов восточной части города интегрироваться в муниципальную политику, адвокат Валид Абу Тайех , уроженец Назарета и последние 45 лет житель Бейт-Ханины, убежден, что время пришло, чтобы, как он говорит, остановить несправедливость, причиненную жителям восточного Иерусалима.Абу Тайех, гражданин Израиля, 68 лет, женат, имеет троих детей, имеет степень бакалавра международных отношений Еврейского университета в Иерусалиме и степень магистра права Колумбийского университета в Нью-Йорке. Прежде чем стать независимым юристом, он работал старшим инспектором в Министерстве финансов в Иерусалиме.Основными проблемами для жителей восточной стороны являются снос домов и экспроприация земли. Абу Тайех планирует, в случае избрания, представить план по предотвращению сноса зданий, и уплатить налог на прирост стоимости и сбор на благоустройство.Абу Тайех говорит, что он официально принял решение баллотироваться на пост мэра и в совет, и выражает уверенность в том, что он будет избран, заручившись поддержкой тысяч жителей Восточного Иерусалима.Это может звучать самруверенно, но вопрос в том, выйдут ли арабские жители в достаточном количестве для голосования. На сегодняшний день насчитывается 200 000 жителей, имеющих право голоса."Население восточного Иерусалима хочет участвовать в выборах. Это внутреннее желание, но они боялись [Палестинской] dласти, боялись, что она им навредит. Но сегодня время пришло", — утверждает Абу Тайе.В настоящее время в Восточном Иерусалиме проживает более 370 000 жителей, что составляет около 40% населения Иерусалима.