



Вагнеровцы захватили золотые прииски в Мали

Российские солдаты из группы "Вагнер" взяли под контроль район золотодобычи в Нтахаке в Мали. Об этом стало известно поздно ночью.



С момента прибытия в Бамако в конце 2021 года группа "Вагнер" Евгения Пригожина присматривалась к значительным золотым запасам Мали - восстановление разрешений на добычу полезных ископаемых, создание местных компаний, кустарная промывка золота, торговля через Дубай.



В настоящее время изучаются все возможности для максимально эффективного использования рудников Мали.



"Вагнер, новые грабители Африки", - так об этом пишет The Africa Report.



Российские наемники создали две горнодобывающие компании и с тех пор пытаются вернуть лицензии на добычу полезных ископаемых при поддержке малийского делового сектора. Их интерес к золоту увеличился в десять раз с начала войны на Украине.



