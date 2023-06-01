



В Южной Корее измерили вес Ким Чен Ына с помощью ИИ

Здоровье северокорейских лидеров, как правило, является строго охраняемой государственной тайной, но по наблюдениям 39-летний Ким страдает от заядлого курения, явного увеличения веса и наследственных сердечно-сосудистых заболеваний.



“Во время своего публичного выступления 16 мая он выглядел уставшим, с четкими темными кругами вокруг глаз, и согласно анализу ИИ весит более 140 кг”, – заявил Ю Сан Бом, член парламентского комитета по разведке на брифинге Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

Депутат сообщил, что предположительно Ким, как страдает от “тяжелого” расстройства сна, сославшись на отчет разведки о том, что Северная Корея интенсивно собирает последнюю медицинскую информацию о лечении бессонницы для него.



Жестко контролируемые государственные СМИ Северной Кореи редко упоминают о здоровье лидера, но в марте северная газета Rodong Sinmun сообщила, что Ким работает до 5 утра, потому что он “привык работать по ночам”, пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap.



По словам Ю, разведывательное агентство Южной Кореи отслеживает возможность попадания Кима в “порочный круг” повышенной зависимости от алкоголя, никотина и бессонницы, учитывая большое количество иностранных сигарет и деликатесов, поставляемых в его резиденцию.

