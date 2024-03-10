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В ВМФ РФ сменился главнокомандующий, - СМИ
10.03.2024 23:32 Алина Груднева

В ВМФ РФ сменился главнокомандующий, - СМИ

В России отправлен в отставку главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов. 

Информацию об этом распространило питерское издание "Фонтанка", ссылаясь на источники. 

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По предварительным данным, на его место временно назначили командующего Северным флотом Александра Моисеева. 

"Адмирал Николай Евменов пока значится на сайте Минобороны главнокомандующим, но в Адмиралтействе мнение однозначное — в свой кабинет он уже не вернется", — сказано в сообщении.

Официального подтверждения данной информации к настоящему моменту нет.

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