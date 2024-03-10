В ВМФ РФ сменился главнокомандующий, - СМИ
В России отправлен в отставку главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов.
Информацию об этом распространило питерское издание "Фонтанка", ссылаясь на источники.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По предварительным данным, на его место временно назначили командующего Северным флотом Александра Моисеева.
"Адмирал Николай Евменов пока значится на сайте Минобороны главнокомандующим, но в Адмиралтействе мнение однозначное — в свой кабинет он уже не вернется", — сказано в сообщении.
Официального подтверждения данной информации к настоящему моменту нет.