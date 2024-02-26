



В Венгрии официально приняли решение о вступлении Швеции в НАТО

Венгерский парламент в ходе голосования официально ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.



Соответствующее решение поддержали 188 парламентариев, против выступили лишь шестеро.



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Венгрия была последней страной НАТО, от которой требовалось одобрение заявки Швеции на вступление.



Ранее венгерский премьер Виктор Орбан подтвердил, что его парламент не будет бойкотировать голосование, поскольку вступление Швеции в альянс отражает интересы его страны.