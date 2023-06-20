



В Уругвае передумали превращать нацистского орла в голубя мира

Президент Уругвая отозвал предложение превратить украшенного свастикой 800-фунтового бронзового орла с затонувшего нацистского корабля в художественное воплощение мира после критики, что этот план обесценивает историю.



Вопрос о том, что делать с орлом, который находится на военно-морском складе, беспокоил Уругвай с тех пор, как в 2006 году частные исследователи извлекли его из-под обломков корабля “Адмирал граф Шпее”. Страна ненадолго выставила его в качестве исторического артефакта, но отказалась от экспозиции, столкнувшись с обвинениями в прославлении нацизма.



В 2019 году уругвайский суд постановил, что правительство должно выставить орла на аукцион и передать вырученные средства инвесторам, оплатившим миссию по восстановлению. Его сняли с аукциона на фоне протестов еврейских групп и правительства Германии; в прошлом году еврейский бизнесмен предложил купить его и уничтожить.



Президент Луис Лакалье Поу предложил в пятницу, 16 июня, еще одну идею: пусть уругвайский скульптор Пабло Атчугарри расплавит реликвию, превратив нацистского орла в голубя мира.



Местные еврейские лидеры сначала приветствовали заявление президента. Но вскоре раздались голоса с критикой этого плана.



Превращение нацистского артефакта в голубя мира было бы похоже на то, как если бы “Мексика превратила свои ацтекские жертвенные камни в походные столы”, — утверждал уругвайский историк и юморист Диего Дельгросси. Бывший парламентарий Анибал Глодтдофски сравнил это с “превращением Освенцима в лагерь для обнаженных”.



А уругвайская писательница Мерседес Виджил написала в Twitter в ответ на заявление правительства: “Если бы культурное наследие человечества соответствовало этим критериям, такие драгоценности, как Римский цирк, Каппадокия, Стена Плача и другие, сегодня были бы выжженной землей”.



В воскресенье, 18 июня, президент Уругвая объявил, что отозвал свое предложение. “Если кто-то хочет создать мир, первое, что нужно создать, — это единство. А этого не происходит, — сказал Лакалье Поу на пресс-конференции. - Я все еще думаю, что это хорошая идея, но президент должен слушать”.



Дебаты охватили район реки Рио-де-ла-Плата, разделяющую Уругвай и Аргентину, где проживает значительное еврейское население, а также находится крупнейший в регионе музей Холокоста, который недавно вновь открылся после трехлетней реконструкции.



“Все идеи и художественные представления, которые повышают осведомленность об ужасах нацизма, очень ценны, — заявил в понедельник, 19 июня, Еврейскому телеграфному агентству исполнительный директор музея Холокоста в Буэнос-Айресе Джонатан Карзембаум. - Однако для этого вовсе не обязательно брать предмет или исторический документ, тем более такой уникальный, как орел на "Адмирал Граф Шпее", связывающий историю Третьего рейха с рекой Рио-де-ла-Плата”.

Другой аргентинец предложил свой план для нацистского орла.



“Орел на "Адмирал Граф Шпее" не должен быть фальсифицирован или уничтожен”, — написал в Twitter Карлос Маслатон, адвокат и политический либерал с большим количеством подписчиков в социальных сетях. – “Наоборот, его нужно отвезти в Иерусалим, столицу Израиля, который является страной евреев, и выставить на специальном памятнике с фразой: “Неудачные нацисты, операция сорвалась. Сионизм победил. Взорви себя”.



Президент Лакалье Поу не предлагал другого плана после того, как отозвал предложение о голубе мира.

