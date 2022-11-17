



В Украине ждут, когда РФ соберет Совбез ООН на сеанс экзорцизма

После того, как Россия инициировала проведение Совбеза ООН из-за украинских "боевых комаров", от нее можно ожидать требования провести еще одно заседание для проведения сеанса экзорцизма. Так на российские фейки об Украине отреагировал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.



"В прошлый раз, как вы помните, были боевые комары и птицы. Как мы недавно узнали, Россия теперь пытается "остановить верховного правителя ада, какое бы имя он ни использовал – Сатану, Люцифера или Иблиса"", – написал дипломат на своей странице в Facebook.



Сергей Кислица обратил внимание, что это сказал не пьяный человек и не "недалекий поклонник нацистских идей о высших и дегенеративных нациях", – эти слова принадлежат бывшему президенту РФ и заместителю президента Владимира Путина в Совбезе РФ Дмитрию Медведеву.



"Интересно, почему российская делегация воздержалась от предоставления этой важной информации Совету? Может быть, нам следует готовиться к еще одному срочному заседанию Совета, как только Россия найдет тех, кто сможет проинструктировать Совет о том, как изгонять бесов?", – задался вопросом Кислица.



Постоянный представитель Украины при ООН подчеркнул, что именно таким образом Россия пытается дискредитировать саму идею Совбеза ООН и показывает деградацию своего руководства.



Кислица акцентировал, что "такие болезненные выдумки в головах руководителей Кремля уже привели к гибели десятков тысяч людей и величайшей войне в Европе со времен Второй мировой войны".



Напомним, ранее официальная Москва, комментируя обстрелы армией РФ Украины, заявила: отсутствие света и тепла во многих районах Украины – это последствия действий киевских властей, которые отказываются от переговоров.

