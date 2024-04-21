



В Украине ответили, зачем России ракетоносители в Средиземном море

Россия разместила свои ракетоносители в Средиземном море, поскольку стремится распространить свое военное присутствие в разных регионах.



По данным РБК-Украина, такое мнение выразил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.



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"Не следует забывать, что там тоже довольно непростая геополитическая ситуация. РФ усматривает геополитических конкурентов не только в Украине. Поэтому они, конечно, пытаются распространять свое военное присутствие и в других регионах, где есть их интересы, а они сейчас есть в Африке и не только, и в том числе в поддержке режима Асада в Сирии", - пояснил он.



По словам Плетенчука, россияне могут присутствовать в Средиземном море много лет.



"Какие они там выполняют задачи - отдельная история. Для нас важно то, что эта история не связана с Черным морем. Если раньше оккупанты через турецкие проливы еще могли совершать операции так называемого "Сирийского экспресса", то сейчас так не работает. И сейчас для обеспечения этой группировки им нужно идти в обход всей Европы, это больше 9 тысяч км, что достаточно непросто", - добавил он.