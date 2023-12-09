



В Украине откроют технологический центр реабилитации для военных

В Украине в ближайшее время откроется крупнейший реабилитационный центр для военных в рамках всеукраинской сети RECOVERY.



Министерство обороны Украины и проект RECOVERY, принадлежащий Виктору и Елене Пинчук, заключили меморандум о сотрудничестве. Согласно этому партнерству, запланировано провести реконструкцию крупнейшего реабилитационного центра для военнослужащих в одной из областей Украины.



Местонахождение будущего проекта не разглашается из соображений безопасности.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Известно, что этот центр сможет одновременно оказывать помощь 100 защитникам и защитницам. Так же, как и все центры сети, он будет оборудован по мировым стандартам инклюзивности и технологичности.



Сейчас 8 реабилитационных центров RECOVERY уже бесплатно предоставляют свои услуги в Киеве, Львове, Ровно, Виннице, Одессе (два центра) и в Днепропетровской области (два центра).



Всего в центрах RECOVERY реабилитационную помощь уже получили более 5 тысяч пациентов.