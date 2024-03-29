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В Украине не исключили переговоры с РФ: когда это может произойти
29.03.2024 21:26 Алина Груднева

В Украине не исключили переговоры с РФ: когда это может произойти

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил возможности переговоров с Россией.

По его словам, они возможны между первым и вторым глобальными саммитами мира.

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Кулеба подчеркнул, что на первом саммите будут собраны все страны, которые разделяют принципы мира.

"Они выберут пункт меню, над которым хотят работать. Затем между первым и вторым саммитами может пройти общение с Россией в соответствии с правилами, одобренными участниками", – подтвердил он.

Стоит отметить, что ранее представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не собирается принимать участие в конференции в Швейцарии по Украине.

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