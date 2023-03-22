



В Уганде проголосовали за смертную казнь за гомосексуализм

Парламент Уганды принял законопроект, вводящий смертную казнь за гомосексуальные отношения. Об этом сообщает The Guardian.



Новый закон будет предусматривать смертную казнь или пожизненное заключение за гомосексуальные связи и "вербовку, продвижение и финансирование однополой активности". Законопроект поддержали около 389 депутатов. Против него проголосовали только два депутата от руководящей партии Уганды.

По словам депутата Одои-Ойвелово, проголосовавшего против законопроекта, последний "является непродуманным и содержит неконституционные положения".

"Он сводит на нет достижения в борьбе с гендерным насилием и криминализирует отдельных лиц, что противоречит всем известным правовым нормам", – считает Одои-Ойвелово.

Теперь законопроект должен рассмотреть президент Уганды Йовери Мусевени. Он может наложить на него вето или подписать его. Однако его утренняя речь является подтверждением предполагаемого одобрения законопроекта. Йовери Мусевени отмечал, что "Уганда не принимает гомосексуализм", а "Запад стремится заставить другие страны нормализовать "отклонения".