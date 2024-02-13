Новости » Политика
В Туркменистане школьниц старших классов “проверяют на нравственность”
13.02.2024 11:05 Катя Шульц

В Туркменистане школьниц старших классов “проверяют на нравственность”

В Туркменистане власти перестали спрашивать согласие детей и их родителей относительно проверки на нравственность. 

“В городах Балканабаде и Туркменбаши учениц 9–11-х классов поголовно заставляют проходить гинекологический осмотр. Во время осмотра выявляют девушек, имевших половые связи, и их списки передают в местные органы полиции и службе безопасности”, — сообщил этот работник сферы образования на условиях анонимности “Радио Свобода”.

В свою очередь сотрудники правоохранительных органов заявляют, что это делается с целью выявления и привлечения к ответственности лиц, вступавших в интимные связи с несовершеннолетними. 

Проверки могут быть связаны также с тем, что за последние месяцы именно в Балканабаде было зарегистрировано шесть подростковых беременностей.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы