



В Туркменистане школьниц старших классов “проверяют на нравственность”

В Туркменистане власти перестали спрашивать согласие детей и их родителей относительно проверки на нравственность.



“В городах Балканабаде и Туркменбаши учениц 9–11-х классов поголовно заставляют проходить гинекологический осмотр. Во время осмотра выявляют девушек, имевших половые связи, и их списки передают в местные органы полиции и службе безопасности”, — сообщил этот работник сферы образования на условиях анонимности “Радио Свобода”.



В свою очередь сотрудники правоохранительных органов заявляют, что это делается с целью выявления и привлечения к ответственности лиц, вступавших в интимные связи с несовершеннолетними.



Проверки могут быть связаны также с тем, что за последние месяцы именно в Балканабаде было зарегистрировано шесть подростковых беременностей.



