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В Турции начались всеобщие выборы
14.05.2023 08:18 Наталья Богинская

В Турции начались всеобщие выборы

В воскресенье турки начали голосование на одних из самых важных выборах в современной 100-летней истории Турции, которые решат, продлит ли президент Эрдоган свое два десятилетия пребывания у власти.

Проходят президентские и парламентские выборы, на которых решается не только вопрос о том, кто будет руководить Турцией, страной с населением 85 миллионов человек, но и то, как она будет управляться и куда будет двигаться ее экономика в условиях глубокого кризиса.

Опросы общественного мнения дают главному сопернику Эрдогана Кемалю Кылычдароглу, возглавляющему альянс шести оппозиционных партий, небольшое преимущество, но если ни одна из них не наберет более 50% голосов, 28 мая состоится второй тур выборов.

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