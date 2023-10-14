



В Тель-Авиве прошли демонстрации против правительства – фоторепортаж

Несмотря на войну в Израиле, в Тель-Авиве прошли демонстрации против правительства. В акции протеста, начатой ​​у здания Министерства обороны в Тель-Авиве членом семьи одного из заложников ХАМАСа, приняли участие множество людей.



Многие держали таблички с именами и фотографиями тех, кто пропал без вести или находится в плену после нападения ХАМАСа.



Другие размахивали израильскими флагами и плакатами, в которых говорится, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу несет ответственность за провал, и призывают его уйти в отставку.



Автор фото David Bokher (Давид Бохер) http://photo-tlv.com