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В Тель-Авиве прошли демонстрации против правительства – фоторепортаж | Фото: Давид Бохер
14.10.2023 22:11 Наталья Богинская

В Тель-Авиве прошли демонстрации против правительства – фоторепортаж

Несмотря на войну в Израиле, в Тель-Авиве прошли демонстрации против правительства. В акции протеста, начатой ​​у здания Министерства обороны в Тель-Авиве членом семьи одного из заложников ХАМАСа, приняли участие множество людей.

Многие держали таблички с именами и фотографиями тех, кто пропал без вести или находится в плену после нападения ХАМАСа.

Другие размахивали израильскими флагами и плакатами, в которых говорится, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу несет ответственность за провал, и призывают его уйти в отставку.

Автор фото David Bokher (Давид Бохер) http://photo-tlv.com

Фоторепортаж
В Тель-Авиве прошли демонстрации против правительства – фоторепортаж | Фото: Давид Бохер
В Тель-Авиве прошли демонстрации против правительства – фоторепортаж | Фото 1
В Тель-Авиве прошли демонстрации против правительства – фоторепортаж | Фото 2
В Тель-Авиве прошли демонстрации против правительства – фоторепортаж | Фото 3
В Тель-Авиве прошли демонстрации против правительства – фоторепортаж | Фото 4
В Тель-Авиве прошли демонстрации против правительства – фоторепортаж | Фото 5
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