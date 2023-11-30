В Татарстане дети собирают запчасти для мин
“Хвостики для мин” начали собирать дети в Татарстане.
Дети в Татарстане начали делать «хвостики для мин». К этой работе привлекли учеников лицея и центра детского творчества.— Зося Синицына (@prxpnx) November 30, 2023
Значит ли это, что теперь школа — законная цель для нанесения ударов?
Соловьиный Помёт pic.twitter.com/KLkSRLXbOR
К этой работе привлекли учеников лицея и центра детского творчества.
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