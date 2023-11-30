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В Татарстане дети собирают запчасти для мин
30.11.2023 09:10 Катя Шульц

В Татарстане дети собирают запчасти для мин

“Хвостики для мин” начали собирать дети в Татарстане. 


К этой работе привлекли учеников лицея и центра детского творчества. 

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