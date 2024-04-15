



В столице Нигера прошел митинг с требованием вывода американских войск

Сотни людей вышли на улицы столицы Нигера, чтобы потребовать вывода американских войск, после того как правящая хунта изменила свою стратегию, расторгнув военное соглашение с США и приняв российских военных инструкторов.



Маршируя рука об руку по центру Ниамея, толпа размахивала флагами в ходе демонстрации, напоминающей антифранцузские протесты, которые послужили толчком к выводу французских войск из Нигера в прошлом году после того, как армия захватила власть в результате переворота.



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Одна из табличек, написанная от руки на английском языке, гласила "USA rush out of Niger", в знак поддержки хунты и ее решения в середине марта отменить соглашение, которое позволяло около 1000 американских военных действовать на территории страны с двух баз.



Мы здесь, чтобы сказать "нет" американской базе, мы не хотим видеть американцев на нашей земле", - сказала участница акции Мария Салей в кулуарах марша.



До переворота Нигер оставался ключевым партнером Франции и США в сфере безопасности, которые использовали его в качестве базы в рамках международных усилий по обузданию десятилетнего исламистского повстанческого движения в западноафриканском регионе Сахель.



Однако новые власти Нигера присоединились к хунтам в соседних Мали и Буркина-Фасо, расторгнув военные соглашения с бывшими западными союзниками, выйдя из регионального политического и экономического блока ЭКОВАС и наладив более тесные связи с Россией.



Прибытие в среду российских военных инструкторов и оборудования стало еще одним свидетельством открытости хунты к более тесному сотрудничеству с Москвой, которая стремится усилить свое влияние в Африке.



На акции протеста можно было увидеть несколько российских флагов.

