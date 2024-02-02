



В США хотят оказать давление на Венгрию по одобрению вступления Швеции в НАТО

Высокопоставленные американские законодатели заявили, что хотят, чтобы Венгрия немедленно одобрила вступление Швеции в НАТО, предположив, что Будапешт рискует нанести серьезный ущерб своим отношениям с Вашингтоном, если не предпримет никаких действий.



Член комитета Сената по международным отношениям Бен Кардин заявил, что у него есть "глубокие опасения" по поводу направления деятельности нынешнего правительства Венгрии. Законодатель-демократ отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан до сегодняшнего дня откладывал предоставление помощи Украине со стороны Европейского союза, а также продолжал препятствовать вступлению Швеции в НАТО.



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"Партнеры не делают таких вещей. И я сомневаюсь, что они являются надежным союзником для нашей программы безвизового режима", - сказал он на пресс-конференции. Программа безвизового режима позволяет гражданам 41 страны посещать Соединенные Штаты на срок до 90 дней без визы.



Сенаторы-демократы Джинн Шахин и республиканец Том Тиллис, которые являются сопредседателями группы наблюдателей НАТО в Сенате, возглавляющей усилия палаты в поддержку альянса, выступили с заявлением, в котором призвали Венгрию изменить курс.



"Бездействие Венгрии рискует нанести непоправимый ущерб ее отношениям с США и НАТО", - говорится в заявлении.

Швеция вместе с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году после вторжения России в Украину. Но ее вступление в альянс было отложено Турцией и Венгрией, что оставило страну в неопределенности и разочаровало союзников по НАТО, которые рассматривают Швецию как важного игрока в обеспечении безопасности в Балтийском регионе.

